Weyregg erhöht bei Hotel in alter Schule den Druck

Bis Ostern soll Klarheit herrschen

„Vor wenigen Wochen haben wir Untersperger einen Baulandsicherungsvertrag geschickt, um uns abzusichern. Jetzt warten wir auf die Reaktion“, sagt Weyreggs Bürgermeister Klaus Gerzer auf „Krone“-Anfrage. Diese Woche traf sich Gerzer zudem mit dem Anwalt der Gemeinde und Vertretern der LIG, um weiter zu beraten. „Wir wollen bis Ostern ein klares Wort von Untersperger haben, was er nun vorhat. “, so Gerzer. Der Optionsvertrag wurde schon zweimal verlängert, läuft 2019 wieder aus. Was dann passiert, liegt in Händen der LIG. Von dort wollte gestern aber niemand eine Stellungnahme abgeben.