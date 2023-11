EU-Gezerre um Zuckersackerln und Box für Camembert

Am Mittwoch stimmt das EU-Parlament über die geplanten neuen Regeln ab. Und diese sind durchaus weitreichend. So sollen etwa die kleinen Zuckersackerln im Kaffeehaus verboten werden, Gleiches gilt für die Päckchen mit Salz, Pfeffer, Ketchup oder Senf. Die Flaschen für Shampoo, Duschgel und andere Kosmetikartikel in Hotels sollen ebenfalls verschwinden.