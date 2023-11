Heino: „Ich glaube an Gott und mich selbst“

Dieser Tage musste Schlagerstar Heino seine Frau zu Grabe tragen. Trotzdem will er seine Kirchen-Tournee starten und am 8. Dezember in der Basilika Frauenkirchen das „Ave Maria“ singen. Mit der „Krone“ sprach er über Nahtoderfahrungen und sein Verhältnis zur Kirche. Porträt eines Glaubenden.