Tobender attackiert Vater, Zeuge und Polizisten

Der 22-Jährige schrie am Freitag gegen 12 Uhr am Vorplatz einer Schule laut herum. Als der 38-Jährige den jungen Mann laut eigenen Angaben aufforderte, sich zu beruhigen, wurde der Türke sofort handgreiflich. Der 36-Jährige wurde Zeuge der Szenen und ging dazwischen. Daraufhin attackierte der 22-Jährige auch den Zeugen und verletzte ihn am Bein.