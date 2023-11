Videos zum Sturm auf US-Kapitol werden publik

„Wahrheit und Transparenz sind von entscheidender Bedeutung“, schrieb Mike Johnson am Freitag auf der Plattform X (früher Twitter). Die Veröffentlichung des Materials werde Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern, Anwältinnen und Anwälten, Organisationen des öffentlichen Interesses und Medien die Möglichkeit geben, sich selbst ein Bild davon zu machen, was an diesem Tag geschehen sei.



Hier sehen Sie den Tweet von Mike Johnson.