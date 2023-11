Auto landet in Bach: Lenker rettet sich ans Ufer

Freundin ortete Unfallwagen

Relativ klar hingegen scheint die Ursache im Fall eines weiteren Unfalls in den frühen Samstagmorgenstunden in Köttmannsdorf zu sein: Alkoholisiert kam eine 18-jährige Autolenkerin hier von der Bundesstraße ab - der Wagen fuhr 100 Meter durch ein abschüssiges Waldgelände und kam schließlich am Dach zum Liegen. Trotz schwerer Verletzungen gelang es dem Unfallopfer, per Handy eine Freundin zu alarmieren.