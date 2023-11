Altach-Verteidigerin fehlt nach Nasen-OP im Cup

So muss Summer auf Fixgrößen wie Anna Bereuter, Linda Natter oder Emilia Purtscher verzichten, die entweder krank oder verletzt sind. Verteidigerin Francesca Calo erwischte es beim 1:1 gegen Austria Wien an der Nase, bei ihr steht eine Operation im Raum. Auch Rieke Tietz und Leonie Schmidle stehen nicht zur Verfügung. „Julia Kofler hatte zuletzt mit Sprunggelenksproblemen zu kämpfen, will es aber versuchen“, verrät Summer.