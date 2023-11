Hinterhäuser: „Haben es uns nicht leicht gemacht“

Für Davydova präsentierte sich das für die Festspiele zentrale Stück in der letzten Form vor allem als Attraktion „für die lokale Bevölkerung und für Touristen. Vielleicht war es an der Zeit, dieses emblematische Stück österreichischer Kultur von einem internationalen Regisseur inszenieren zu lassen und auf eine international gültige Ebene zu heben. Robert Carsen hat fünf Opern von Richard Strauss auf einen Text von Hugo von Hofmannsthal inszeniert, ist also ein Hofmannsthal-Spezialist. Er wird hoffentlich eine neue Jedermann-Seite aufschlagen, und damit wieder an Max Reinhardt anschließen“, so Davydova.