12-jähriges Mädchen per Chat sexuell missbraucht

Über WhatsApp soll ein damals 18-Jähriger ein erst 12-jähriges Mädchen dazu verleitet haben, an sich selbst sexuelle Handlungen vorzunehmen, diese per Video aufzuzeichnen und an ihn weiterzuschicken. Am Freitag stand der mittlerweile 21-Jährige deshalb vor Gericht, er zeigte sich geständig.