Schüler soll Schreckensregime geführt haben

Das Lehrlingshaus im südsteirischen Mureck: Hier wohnen Schüler, die für ihre Lehrausbildung in Fahrzeugbautechnik, Schmiedetechnik oder Baumaschinentechnik in der Berufsschule büffeln - also allen voran junge Männer. Dort finden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen hier zwei Monate lang eine Heimat.