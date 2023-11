Als VIP-Gast zu den Fantastischen Vier

Was geht, was geht, ich sag’s dir ganz konkret“ - um es mit den Worten der vier Deutschen Hip-Hop-Stars zu verkünden, geht es ganz konkret um einen der Konzert-Höhepunkte des kommenden Sommers. Die legendären Fantastischen Vier werden am 14. Juli 2024 ab 19.00 Uhr die Wörthersee Ostbucht zum Beben bringen.