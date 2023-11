Trump-Freund in NÖ angeklagt: „Eklatanter Fehler“

„Ich gebe Ihnen in einer Sache recht: Es ist einerseits ein nicht so bekanntes Gesetz und es ist ein besonderes Verfahren. Ich gebe Ihnen bei allem anderen dennoch in keiner Weise recht“, lässt Verteidiger Norbert Wess, Anwalt von Erik Prince und zwei weiteren Angeklagten, kein gutes Haar am Staatsanwalt. Es sei unstrittig, was passiert ist und was durchgeführt wurde, „aber die strafrechtliche Einordnung ist eklatant falsch“, kritisiert Wess scharf.