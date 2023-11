Honigbier, Butterkerzen und ganz viel Fortschritt

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft spielt am Donnerstag in Estland in der nach einer Brauerei benannten A. Le Coq Arena. Die österreichischen Fans dürfen sich in Tallinn am Rathausplatz auf Honig- und Kräuterbier aus Tonkrügen freuen. Aber die Hauptstadt und das Land haben noch viel mehr zu bieten. Österreichs Botschafter Peter Mikl gibt einen faszinierenden Einblick.