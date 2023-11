Echte Männer grillen auch im Winter!

Noch ist der Verein sehr klein, derzeit ist man zu sechst. Gefunden hat man sich aus demselben Interesse und auch weil die Wohngegend dieselbe ist. Denn fünf wohnen in einer Gasse, der sechste gleich ums Eck. „Wir haben alle Kinder und so hat es sich öfter ergeben, dass wir in der Freizeit zusammen gestanden sind. Dann fängt man an gemeinsam zu grillen und mehr Zeit miteinander zu verbringen.“ Man besuchte sogar Grillkurse und wollte das Erlernte dann natürlich auch umsetzen.