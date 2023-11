Petr Cech wird Trainer von Eishockey-Meister!

„Weiß, was man braucht“

Cech, der mehr als 600 Spiele für Chelsea und Arsenal absolvierte, hatte seine Fußballkarriere 2019 beendet und war dann zum Eishockey gewechselt. Nun soll er in Belfast vorübergehend aushelfen. „Petr ist ein hochdekorierter Sportler, der weiß, was man braucht, um auf höchstem Niveau zu spielen. Seine Unterstützung während dieser Leihzeit wird daher von unschätzbarem Wert sein“, sagte Giants-Cheftrainer Adam Keefe.