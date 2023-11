Sänger Heino in großer Sorge um seine Hannelore

Es ist eine traurige Nachricht, die am Samstagmorgen kursiert. Sänger Heino, der seit Jahrzehnten für seine Fans da und einfach Kult ist, bange in diesen Stunden um seine geliebte Frau Hannelore, heißt es in deutschen Medienberichten. Seinen Lebensmenschen, seine große Liebe, stets an seiner Seite.