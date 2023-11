Stadt will ins Geschäft mit Baugründen einsteigen

Auf seine Wahlkampf-Ansage von 1000 neuen Wohnungen für die Stadt in den kommenden fünf Jahren ließ SPÖ-Stadtvize Bernhard Auinger erste Taten folgen. In das am Montag beschlossene 800-Millionen-Euro-Budget der Stadt verhandelte er 7,5 Millionen Euro für den Ankauf von Baugrundstücken hinein. Auinger will damit 150 Mietwohnungen jährlich ermöglichen, die von gemeinnützigen Bauträgern im Auftrag der Stadt auf den Gründen errichtet werden sollen. Er sieht großes Potenzial in diesem Plan.