Drogenlenker flüchtete mit gestohlenem Pkw

In Justizanstalt überstellt

Die Beamten stellten ihn schließlich in einem Waldstück. Im gestohlenen Pkw, an dem auch gestohlene Kennzeichen montiert waren, fanden sie Suchtgift-Utensilien mit Drogenspuren. Da der Gesundheitszustand des 26-jährigen Iraners aus Linz sich verschlechterte, wurde dieser in Begleitung einer Polizeistreife in das Klinikum Schärding eingeliefert und schließlich in die Justizanstalt Ried überstellt.