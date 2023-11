„Migration wird schon bald die Grenzen sprengen“

„Es braucht eine restriktivere und konsequentere Asylpolitik auf allen politischen Ebenen“, so Ulram. Diesen Appell richtete er vor allem an die Sozialdemokraten: „Die SPÖ hat sich bisher im Bund gegen Asylverfahren in Drittstaaten ausgesprochen und verharrt mit dieser Meinung in einer ideologischen Sackgasse.“