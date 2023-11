Frau kippt um - Zahnarzt kassiert für Ohnmacht ab

Posten darf seit Jahren verrechnet werden

28 Euro, zehn Cent stand dort für „Hilfeleistung bei Ohmacht“. Ihren Einwand, dass es doch dem hippokratischen Eid entspreche, Menschen in Not zu helfen, will die Zahnärztekammer so nicht gelten lassen. Denn seit 50 Jahren dürfen „bohrende“ Mediziner Kassen-offiziell diesen Posten verrechnen. Kristine Rosner von der ÖZÄK: „Das ist rechtlich möglich und zulässig.“