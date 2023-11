Todesdrama um Eishockey-Legende und WM-Held!

Von Sohn Roman tot in Wohnung aufgefunden

Wie Miroslav Stavjaňa, Leiter des HC Uherské Hradiště, bei dem die Eishockey-Legende zuletzt als Trainer wirkte, bekannt gab, sei Cechmánek zwar nicht krank gewesen, er habe sich die vergangenen Tage über aber unwohl gefühlt. Deshalb habe er am Samstag auch die Teilnahme an einem Spiel abgesagt - am Sonntagmorgen wurde er dann von seinem Sohn Roman in seiner Wohnung aufgefunden, angeblich tot in der Badewanne liegend …