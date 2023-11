Narren haben übernommen: Nun regiert der Fasching

Strömeneder Regen hielt am Samstag die Narren nicht davon ab, in Kostümen am Linzer Südbahnhofmarkt Aufstellung zu nehmen. Dort erhielten sie von Vizebürgermeisterin Karin Hörzing den symbolischen Rathausschlüssel überreicht. Damit übernahm die Faschingsgilde Linz-Ebelsberg Kleinmünchen die Regentschaft der Landeshauptstadt - und zwar bis zum 13. Februar 2024, dem Tag vor dem Aschermittwoch.