„,Schei**en gehen‘ stellt keine Beleidigung dar“

In der ATV-Reality-Show „Forsthaus Rampensau“ sorgt Cathy Lugner für Hingucker und „Hinhörer“. Die Ex-Ehefrau von Richard Lugner spart da nicht mit markigen Sprüchen über Mörtel. Der feuerte retour, nannte sie „geldgierig“. In der „Krone“ spricht sie erstmals über die Causa. Und so viel sei verraten: Cathy spricht im Interview Klartext!