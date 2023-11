„Werde meine Identität nicht verschweigen“

„Als Künstlerin muss ich mich jetzt entscheiden, meine jüdische Identität zu verschweigen oder zu ihr zu stehen. Für mich kommt nur Zweiteres in Frage. Wir stehen zu unseren Werten der Menschlichkeit und der liberalen Demokratie. Es gibt mir auch Kraft, dass viele Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung das genau so sehen“, sagt Ethel Merhaut. Die Wiener Künstlerin sprang kurzfristig bei der Gedenkveranstaltung am Donnerstag in der Villa Vicina anlässlich des 85. Jahrestages der Novemberpogrome 1938 und des 55. Jahres der Wiedereröffnung der Synagoge in Salzburg ein.