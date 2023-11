Wetter spielt nicht mit! Abfahrtstraining abgesagt

Im ersten Training für den Bewerb in unmittelbarer Nähe des Matterhorns hatte am Mittwoch der Kärntner Otmar Striedinger die Bestzeit erzielt. Dieses Training war über die volle Distanz gefahren worden. Da die Wetterprognose für Freitag ebenfalls wenig vielversprechend ist, könnte es das einzige bis zu den Zwei-Länder-Abfahrten am Samstag und Sonntag (jeweils 11.30 Uhr) gewesen sein. Ob diese stattfinden können, ist ebenfalls unklar. Als eine Ausweichoption kursiert bereits der kommende Montag.