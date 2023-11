Handtaschen-Räuber überfiel Pflegerin hinterrücks

Albtraum für eine polnische Pflegekraft am Mittwochabend in Linz: Als sie an einer Haustür läutete, wurde die 61-Jährige plötzlich von einem Räuber von hinten angegriffen. Er entriss ihr die Handtasche und lief weg. Die Frau stürzte bei der Rangelei. Der Gauner konnte flüchten.