„Elmos“ blutiges Erbe trifft Hundesport-Vereine

Angst um Hundesport

Beim Kynologenverband, also dem Verband der Hundehalter, läuten die Alarmglocken. Man fürchtet, dass der „Gebrauchshundesport“ damit de facto abgeschafft wird. „Unsere Ausbildung hat nichts mit Scharfmachen von Hunden zu tun. Im Gegenteil: Wenn jemand zu uns in einen Verein kommt und das will, wird er weggeschickt“, erklärt Robert Markschläger, der beim ÖKV für die Gebrauchshunde zuständig ist. „Die Hunde werden nicht trainiert, aggressiv gegen Personen zu sein, sondern lernen, nur in den Jutesack oder Jutearm zu beißen. Das ist ihr Spielzeug. Wenn eine Person so einen Jutearm nicht trägt, reagiert der Hund nicht“, sagt Markschläger.