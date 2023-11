NATO setzt Vertrag über Streitkräfte-Deckel aus

Rückkehr bei russischer „Verhaltensänderung“ möglich

Die NATO begründete in einer gemeinsamen Stellungnahme ihre Reaktion mit folgenden Worten: Eine Situation, in der die alliierten Vertragsstaaten den Vertrag einhalten, ohne dass Russland dies tut, wäre nicht nachhaltig. Man trete damit ausdrücklich nicht vom Vertrag zurück, erklärte ein Sprecher des deutschen Außenministeriums am Dienstag. Im Fall einer grundlegenden Verhaltensänderung Russlands bleibe eine erneute Anwendung des KSE-Vertrags möglich.