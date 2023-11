Turniersieg - viel Selbstvertrauen für EM getankt!

Die Handball-Liga-Austria macht noch bis 18. November Pause - somit können wir uns mit dem Herren Nationalteam auseinandersetzen. Die Pajovic-Truppe konnte das Vier-Nationen-Turnier in Tunesien für sich entscheiden. Somit konnte an Selbstvertrauen für die bevorstehende EM in Deutschland tanken. Ex-Teamspieler Jakob Jochmann hat mit uns im Studio den Auftritt des ÖHB-Teams analysiert.