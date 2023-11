Düstere Aussichten

Zum Inhalt: (ORF 1 zeigt am Montag, 13. 11., ab 20.15 Uhr drei Episoden am Stück): Die Ärztin Lucia Salinger (Hobmeier) zieht mit ihren beiden Kindern Alma (Geiseler) und Jonas und ihrem Ehemann Matthi (Stadlober) in dessen Heimatort, das Tiroler Bergdorf Rotten. Die zehnjährige Alma leidet unter Asthma, die Bergluft soll Linderung bringen. So weit der Plan. Doch schon bald geschehen seltsame Dinge. Alma behauptet, eine (tote) Frau habe sie besucht und ihr einen Ring geschenkt. Als auch Lucia im Wald eine unheimliche Begegnung hat, ist klar, dass in Rotten etwas nicht stimmt...