Immer öfter bleiben Clubtüren in Tirol geschlossen

Die Mausefalle in Schwaz, der Weekender Club und der Dachsbau in Innsbruck haben eines gemeinsam: Partynächte in diesen Clubs gibt es nur noch in so manch verschwommener Erinnerung. Geschlossen, umfunktioniert, teilweise schon abgerissen sind die ehemaligen Feiertempel heute. Wer auf der Suche nach Party ist, muss sich anderweitig orientieren – und darauf hoffen, dass der neue Lieblingsclub nicht ebenfalls bald zusperrt.