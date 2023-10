Hunderte feiern illegale Party in Tiroler Schlucht

Heiß her ging es in der Nacht auf Sonntag in der Sillschlucht nahe Innsbruck! Hunderte Feierwütige feierten dort eine wilde, illegale Party mit lauter Musik, Beleuchtung und diversen Feuerstellen. Auf Anordnung der Behörde wurde diese in den frühen Morgenstunden von einem Großaufgebot der Polizei aufgelöst. Zwischenzeitlich musste sogar die dort verlaufende Bahnstrecke gesperrt werden.