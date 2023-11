„Benkos Signa-Blase ist geplatzt“

Außerdem wurde im aktuellen „Duell“ auch heftig über die Frage diskutiert, ob der neue Asylwerber-Kodex in Vorarlberg richtig sei, wonach Flüchtlinge nun per Unterschrift bestätigen müssen, in Österreich Deutschkurse zu besuchen und Freiwilligenarbeit zu leisten, da ansonsten die Sozialhilfe gekürzt werde. Die jeweilige Haltung der beiden Duellanten dazu sehen sie im Video oben.