Klepeisz und Ulm zerlegen wieder die BBL!

Hinzu kommt mit dem Eurocup seit Wochen aber eine erhebliche Doppelbelastung. Heute muss man in Rumänien gegen Cluj ran, am Samstag geht’s schon in Oldenburg in der Liga weiter. „Das sind anstrengende Reisen, das zehrt dann schon an den Kräften. Aber wir fühlen uns alle sehr fit!“ Und der Point Guard, der 2022/23 zum beliebtesten Spieler der BBL gewählt wurde, wird auch heuer wieder ein Fan-Liebling sein!