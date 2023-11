Asylwerber-Kodex ++ Metaller-Streik

Am vergangenen Freitag forderte die ÖVP-Vorarlberg die Einführung klarer Richtlinien für Menschen, die Asyl in Anspruch nehmen. Durch die Unterzeichnung verpflichten sie sich, gemeinnützige Arbeit zu leisten. Und: Die Metaller-Warnstreiks starteten am Montagvormittag mit einer über dreistündigen öffentlichen Betriebsversammlung auf der Wiener Triester Straße. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 6. November, mit Moderatorin Stefana Madjarov.