Dolmetscherin übersetzte Schmähs von Viktor Gernot

Kabarett für gehörlose Menschen

Ebenfalls aktiv auf dem Court dabei war Patrick Hemmers, Geschäftsführer des CasaNova in Wien. Er war von den Leistungen der Gehörlosensportler sehr beeindruckt. Er fand das Experiment mit der Gebärdendolmetscherin so spannend, dass er sich mit Organisator Michael Knöppel und Tricky Niki zusammensetzen will, um die Möglichkeiten für ein Kabararett für gehörlose Menschen auszuloten.