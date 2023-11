Der höchste Theaterpreis Kärntens ging an Lorli

Am 8. Dezember 1905 wurde in Villach Georg Bucher geboren. Kurz darauf zogen seine Eltern mit ihm nach Klagenfurt. Das Gymnasium brach Schorschi ab, er spielte erste Rollen in Theatergruppen, wurde Bibliothekar in der Klagenfurter Arbeiterkammer-Bücherei an. Im Krieg spielte er im rahmen der Truppenbetreuung für Soldaten. Im Radio Kärnten schuf er Figuren wie den Tippeltaler, die „Kärntner Jägerstunde“ versäumte im Radio fast niemand. Bucher spielte am Wiener „Theater am Fleischmarkt“, wo er auch mit Klaus Kinski auf der Bühne stand, im Theater in der Josefstadt in Wien, im Maria Saaler Theater am Tonhof, bei den Komödienspielen Porcia in Spittal und in kleineren Filmrollen. Georg Bucher starb am 12. Oktober 1972 und hat auf dem Friedhof Klagnefurt-Annabichl ein Ehrengrab. Bucher galt als Volksschauspieler und prägte die Kärntner Theaterszene. Daher trägt der höchste Kärntner Theaterpreis seinen Namen.