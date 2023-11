Mann fährt Schwangere (31) an - Frau und Baby tot

Der folgenschwere Unfall hat sich am Sonntagabend um 18.55 Uhr in der Nähe einer Tankstelle in der Heerstraße in Hückelhoven-Ratheim ereignet. Die Fußgängerin wurde von einem 19-jährigen Autofahrer erfasst. Der alkoholisierte Mann wurde noch an der Unfallstelle festgenommen, berichtet der WDR.