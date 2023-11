Schlägertruppe in Villacher Lokalen unterwegs

Der erste Vorfall ereignete sich in den frühen Sonntagmorgenstunden gegen 3.50 Uhr. In einem Lokal in Villach kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Villachern (31 und 36) und mehreren derzeit noch unbekannten Personen. „Diese verletzten die zwei Männer mit Faustschlägen und mit einer Glasflasche im Bereich der Köpfe“, heißt es seitens der Polizei. Danach ergriffen die Täter mit einem roten Pkw in unbekannte Richtung die Flucht.