Richie Sambora liebäugelt mit Bon-Jovi-Reunion

Reunion nach 10 Jahren?

Sambora gehört zu der Stammbesetzung, die Sänger Jon Bon Jovi (61) 1983 formierte, mit Schlagzeuger Tico Torres, Gitarrist Dave Sabo, Keyboarder David Bryan und Bassist Alec John Such. Bon Jovi wurde in den 80er-Jahren mit Hits wie „Runaway“, „Livin‘ on a Prayer“, „You Give Love a Bad Name“ und „Wanted Dead or Alive“ berühmt.