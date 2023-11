Spuren entdecken und verstehen

Im Rahmen des EU-Projekts „SCHTETTL“ will man in der Friedensstadt eine multimediale Plattform zur Dokumentation, Archivierung und Nutzung des ehemaligen jüdischen Lebens erstellen. Besonderes Augenmerk soll dabei auf die musikalischen Ausdrucksformen in der jüdischen Tradition gelegt werden und diese in Verbindung zum historischen Erbe der Region gestellt werden. „Bildungsarbeit und Bewusstseinsbildung zur Sensibilisierung des Themas sind gerade heute, in einer Zeit, in der antisemitische Vorfälle im Steigen begriffen sind, wichtig. Mehr noch, es besteht auch eine moralische Verpflichtung, diesem Erinnern und seiner Aufarbeitung entsprechenden Raum zu geben“, heißt es vom Verein Zukunft.