Harmlose Dornbirner kassierten die nächste Pleite

Der einzige Vorarlberger, der sich am Samstag in der St. Pöltner NV Arena freuen durfte, stand ab der 61. Minute für die Gastgeber am Feld und hieß Johannes Tartarotti. Der Bezauer, der erst vor wenigen Tagen bei den Niederösterreichern angeheuert hatte, sah, wie seine „Wölfe“ einen echten Blitzstart hinlegten. Nach schönen Kombinationen sorgten Dario Tadic mit seinem siebten Saisontor (5.) und Din Barlov (10.) bereits sehr früh dafür, dass die Rothosen von Trainer Thomas Janeschitz wieder einmal extrem zeitig auf die Verliererstraße abbogen - wie schon in den vier Zweitliga-Spielen zuvor.