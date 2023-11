Jäger (83) traf Kollegen bei Schuss auf Feldhasen

Unglücklicher Schuss am Samstagmorgen in Eggerding. Ein 83-jähriger Jäger wollte auf einen Feldhasen schießen, traf dabei allerdings einen jüngeren Kollegen im Gesicht und am Oberschenkel. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen, ist aber nicht in Lebensgefahr.