Kratzige Schöne mit dem Spiegel in der Hand

Frieda Stank als gefürchtete und geschätzte Kulturchefin

Seine Nachfolgerin, Frieda Stank, war als kantige Kulturchefin mit (links)liberaler, (kultur)politischer Note der Wahrheit nicht minder verpflichtet wie ihr Lehrmeister und gleichermaßen gefürchtet wie geschätzt. Noch heute, knapp 14 Jahre nach ihrem Tod, fällt ihr Name anerkennend in Kulturkreisen. Gegen Ungerechtigkeiten auf allen Ebenen schrieb sie ebenso vehement an, wie sie sich für kritische Geister und junge Künstler starkmachte, die ihr am liebsten waren, „wenn sie nicht herum schleimten.“