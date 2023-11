Neue Namen für 80 Vogelarten gesucht

Ein Herr Bachman entdeckte die Kiefernammer, daher wurde der Vogel im Englischen auch nach ihm benannt. Doch der Mann galt als Befürworter der Sklaverei. Sein Name ist negativ konnotiert, und die Tiere sollen damit in Zukunft nicht in Verbindung gebracht werden. Daher hat es sich die US-Gesellschaft für Ornithologie zum Ziel gesetzt, für 80 Vogelarten einen neuen Namen zu suchen. Sie alle wurden ursprünglich nach rassistischen Entdeckern getauft.