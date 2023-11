Aktivist Wersilow muss 8,5 Jahre ins Straflager

Der russische Aktivist und Aktionskünstler Pjotr Wersilow wurde in Abwesenheit zu einer Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt, weil er die Armee seiner früheren Heimat verunglimpft haben soll. Der Grund für die Verurteilung war Wersilows Kritik an den Kriegsmassakern an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Butscha, in der Nähe von Kiew.