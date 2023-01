Hacker zeigen Butscha-Szenen in berühmtem Museum

Massaker von Butscha

Unter dem „Massaker von Butscha“ wird eine Reihe von Kriegsverbrechen in der Stadt Butscha, einem Vorort von Kiew, zusammengefasst. Sie wurden im Frühjahr 2022 während der Schlacht um Kiew mutmaßlich durch Angehörige der russischen Streitkräfte an der ukrainischen Bevölkerung begangen. Russland wird vorgeworfen, gezielt Massaker an ihnen verübt zu haben - die russische Regierung bestreitet dies.