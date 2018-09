Pussy-Riot-Aktivist aus Krankenhaus entlassen

Der 30-jährige Politaktivist war am 11. September wenige Stunden nach einem Gerichtstermin in Moskau mit Seh-, Sprech- und Bewegungsstörungen zunächst in ein Krankenhaus in der russischen Hauptstadt gebracht und später zur Behandlung nach Berlin geflogen worden. Wersilow macht für seine mutmaßliche Vergiftung den russischen Geheimdienst verantwortlich.