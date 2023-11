Fake-„Bankmitarbeiter“ erbeutete Zehntausende Euro

Betrug fiel Bankbetreuer auf

Damit hatte dann der Betrüger vollen Zugang zum Konto des 35-Jährigen und führte gleich mehrere Überweisungen in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro durch. „Erst als das Opfer am Donnerstag von seinem tatsächlichen Bankbetreuer kontaktiert wurde, fiel die Betrugshandlung auf“, so die Polizei.