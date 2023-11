Preining testet in Bahrain Hypercar von Porsche

Starts in beiden Serien möglich

Der WEC-Kalender hat kommende Saison keine Überschneidungen mit jenem der DTM, theoretisch sind also regelmäßige Starts in beiden Serien möglich. „So was ist immer ein Thema, über das man sich unterhalten kann“, hatte Preining vor Kurzem im APA-Gespräch über die Perspektive Prototypen-Rennen gesagt. „Es wäre natürlich ein Traum für jeden Fahrer, in Daytona oder Le Mans an den Start zu gehen und dort zu gewinnen.“ Versuchen, diesen Traum zu realisieren, kann Preining nur in einem LMDh-Auto.